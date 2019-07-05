Bursalı kanoculardan 25 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano takımı, Eskişehir’de yapılan Durgunsu Türkiye Kupasında 11 birincilik, 7 ikincilik ve 7 üçüncülük madalyası kazandı.

Alt yapısından itibaren yetiştirdiği sporcularla kupalar kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano takımı yeni bir başarıya daha imza attı. Eskişehir’de yapılan Durgunsu Kano Türkiye Kupası’nda Büyükşehirli sporcular, 11 birincilik, 7 ikincilik ve 7 üçüncülük elde etti. Takım halinde topladığı 25 madalya ile turnuvaya damga vuran Büyükşehir Belediyespor Kulübü takım halinde ise Büyük Bayanlarda Türkiye şampiyonu, Genç Bayanlarda ikinci ve Genç Erkeklerde dördüncü olmayı başardı.

“Bütün sporcularımız milli takıma aday”

Yarışların ardından konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Baş Antrenörü Deniz Korkmaz, Büyükşehirli sporcuların önemli başarılara imza atmaya devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano takımının son iki yılda önemli ivme yakaladığını belirten Korkmaz, “Bu organizasyon, yılın ilk Türkiye Kupası yarışlarıydı. 30 takımdan 296 sporcu mücadele etti. Biz 24 sporcuyla katıldık ve bu sporcularımızın hepsi kendi altyapımızdan yetişti. Kendi öz kaynağımız olan sporcularımızla yarışıyoruz. Bu turnuvada 19 sporcumuz final yarışı gördü. Bu bizim adımıza önemli bir başarı. Son iki yıldır önemli bir ivme yakaladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kulübümüz bizlere önemli olanaklar sağlıyor. Bu imkanlarla gençlerimizi spora kazandırıyoruz. Bütün sporcularımız milli takıma aday. Hedefimiz altyapıdan daha fazla sporcuyla yurt dışında ülkemizi temsil etmek. Bunu da başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.