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Bursalı imam hatipten Amerika’da Kuran ziyafeti

Bursa’nın tanınmış imamlarından Lütfü Taşçı, Amerika’da canlı yayına katılarak iftar vakti Kuran-ı Kerim okudu, Bursa’nın ve görev yaptığı Muradiye Külliyesi’nin tanıtımını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:04:39 -
Bursalı imam hatipten Amerika’da Kuran ziyafeti

Bursa’nın tanınmış imamlarından Lütfü Taşçı, Amerika’da canlı yayına katılarak iftar vakti Kuran-ı Kerim okudu, Bursa’nın ve görev yaptığı Muradiye Külliyesi’nin tanıtımını yaptı.


Amerika Newyork Mevlana Camii İmami Yunus Özdamar, sosyal medya hesabından on binlerce takipçisine Ramazan ayı boyunca her gün canlı yayın yapıyor. Bu yayınlara Türkiye’deki ünlü imamları konuk eden Özdamar, dün yaptığı canlı yayına Bursa Muradiye Cami İmamı Lütfü Taşçı’yı konuk etti.


İftar vakti Kuran-ı Kerim ziyafeti çeken Taşçı, on binlerce kişinin izlediği canlı yayında Muradiye Külliyesini ve Bursa’nın tarihini anlattı. Ayrıca dünyanın pek çok ülkesinden yayını izleyenleri Bursa’ya davet etti.


Lütfü Taşcı, her platformda Bursa ve Muradiye Külliyesi’ni tanıtmaya devam edeceğini ifade etti.

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