Bursalı firmalar üretim kapasitesini 3 katına çıkardı, gözünü uluslararası projelere dikti

Bursa'da 8 bin metrekarelik tesisiyle Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren Alvin Yapı, PVC pencere ve kapı sistemlerinde son iki yılda yaptığı 20 milyon liralık makine yatırımıyla üretim altyapısını baştan sona yeniledi. Bu süreçte yeni nesil ebatlama tezgâhları, dört kafa kaynak hatları ve alüminyum profil kesme makineleri de dâhil olmak üzere makine parkurunun tamamı, mühendislik kapasitesi ve üretim kalitesiyle Türkiye'nin referans noktalarından biri olan Bursa'daki yerli üreticilerden temin edildi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Alinur Aktaş, yenilenen makine parkurunun PVC üretim süreçlerinde hem kaliteyi hem de verimliliği önemli ölçüde artırdığını, toplam üretim kapasitesinin ise üç katına ulaştığını aktardı. Aktaş, iç piyasadaki güçlü konumlarının yanı sıra ABD ve Avrupa'ya yönelik ihracat hacimlerinin de sürekli yükseldiğini kaydetti. Aktaş, PVC doğrama üretiminde hem yerli marka Asaşpen hem de uluslararası pazarda tercih edilen ithal Kömmerling profilleri kullanarak müşterilere farklı segmentlerde yüksek performanslı ürün seçenekleri sunduklarını ifade etti. Bu iki marka sayesinde projelerin hem bütçe hem de teknik ihtiyaçlarına uygun, enerji verimliliği güçlü çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

PVC üretim faaliyetleri Alvin Yapı bünyesinde sürdürülürken, alüminyum profil ve cephe giydirme projeleri iki yıl önce kurulan Ferah Cephe markasıyla yürütülüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Alinur Aktaş, bu yapılanmanın firmaya konut ve ticari projelerde baştan sona bütünleşik cephe çözümleri sunma imkânı sağladığını aktardı.

Aktaş, üretim ve montaj süreçlerinin tek çatı altında toplanmasının firmaya önemli bir operasyonel avantaj kazandırdığını söyledi. Profesyonel montaj ekipleriyle ölçümden üretime, montajdan satış sonrası desteğe kadar tüm aşamaların tek elden yönetildiğini ifade eden Aktaş, bu modelin özellikle büyük ölçekli projelerde ciddi bir zaman tasarrufu sağladığına dikkat çekti.

Tek çatı altında toplanan firmaların mimar ile mühendis kadrosu, projelerin ihtiyaçlarına göre alternatif cephe tasarımları geliştirerek uygulamaların teknik omurgasını oluşturuyor. Alinur Aktaş, sektörde tasarım sürecinin genellikle dışarıdaki mimarlara yaptırıldığını; ancak bu hizmeti kendi bünyelerinde profesyonel bir ekip ile sunmaları sayesinde, proje sahiplerinin son dönemde tasarım aşamasını da doğrudan emanet etmeyi tercih ettiğini aktardı. Aktaş, bu yaklaşımın projelerde teknik bütünlüğü güçlendirdiğini ve uygulama sürecinde daha yüksek bir koordinasyon sağladığını ifade etti.

Cephe çözümlerine yönelik teknik yaklaşımları da aktaran Alinur Aktaş, cephe uygulamalarının inşaat sürecindeki kritik önemine dikkat çekti. Aktaş, kaba yapıdan çatı imalatına, mekanik tesisattan elektrik altyapısına kadar birçok aşamanın bulunduğu inşaat süreçlerinde, cephe uygulamalarının yapının karakterini ve teknik performansını belirleyen en temel adımlardan biri olduğunu vurguladı. Aktaş ayrıca, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat sürecinin inşaat sektöründe belirleyici olmaya başladığını, modern doğrama ve cephe sistemlerinin yapılarda ısı kaybını ciddi oranda azalttığını belirtti. Fit for 55 ve Döngüsel Ekonomi politikalarının binalarda enerji verimliliğini öncelikli hale getirdiğini ifade eden Aktaş, kullanılan nitelikli kapı-pencere ve cephe sistemlerinin karbon emisyonunun azaltılmasına doğrudan katkı sağladığını söyledi.

Tasarım, üretim ve montaj süreçlerindeki bu bütünleşik yapının, markaların kurumsal büyümesini de desteklediğini belirten Alinur Aktaş, yerli sermayeyle kurulan Alvin Yapı ve Ferah Cephe'nin sürdürülebilir üretim yaklaşımı, çevreye duyarlı çözümleri ve nitelikli kadrosuyla hem Bursa ekonomisine katkı sunduğunu hem de ulusal ölçekteki konumunu güçlendirmeye devam ettiğini aktardı.