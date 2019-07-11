Bursagaz, saha operasyonlarını dijitale taşıdı

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz ile Kayserigaz, Bursa ve Kayseri’de eş zamanlı olarak ’Saha İş Gücü Yönetim Sistemi’ (Work Force Management-WFM) projesinin ilk fazını uygulamaya aldı. Yeni sistem ile saha operasyonları dijital platforma taşınarak, ekiplerin teknoloji destekli, mobil ve esnek bir şekilde çalışması sağlandı.

Bursagaz ile Kayserigaz, en modern teknolojilerden faydalanarak saha ekipleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve müşterilerine daha hızlı hizmet sunmak için iki fazdan oluşan ’Saha İş Gücü Yönetim Sistemi’ (WFM) projesine imza attı. İlk fazının Bursa ve Kayseri’de eş zamanlı olarak hayata geçirildiği proje ile saha operasyonlarının, dünya lideri bir yazılım şirketinin İş Gücü Yönetim Sistemi platformuna taşınması hedeflendi. Teknoloji destekli, mobil ve esnek saha yönetimi sayesinde saha ekipleri ile iletişimin hızı arttı. Böylelikle mobil ekipler, tabletlerine uzaktan atanan iş emirlerini hızla uygulayarak operasyon süreçlerinin verimliliğini üst seviyeye taşıyabiliyor.

Projenin ilk etabında her iki şirketin işletme ve saha operasyonları ile acil kazı faaliyetleri platforma taşındı. 60 kişinin görev aldığı ve 14 ayda tamamlanan çalışma sonunda, Bursagaz tarafında 28, Kayserigaz tarafında ise 24 ekip olmak üzere toplamda 52 ekibin saha çalışmaları, sahada kullanılan tabletlerle yapılmaya başlandı.

Çalışmalarımızda zamandan tasarruf ettik

Projenin hayata geçirilmesiyle her iki şirketin elde ettiği faydalar hakkında bilgi veren Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden; “İnovatif bakış açımız ve operasyonel mükemmellik hedefiyle, teknolojiyi ve mobiliteyi barındıran birçok projeyi hayata geçiriyoruz. WFM projesini de yine bir teknoloji ve mobilizasyon uygulaması olarak başlattık. Projelerimizi her zaman kazanımlarını öngörerek planladığımızdan, çıktılarının verimlilik açısından avantajlarını önemsiyoruz. Bu yaklaşımla, çalışanlarımızın görevlerini sahadayken alabilmelerini ve bu sayede zaman kaybetmeden işlerini yapabilmelerini sağlamış olduk. Ayrıca sistemin sunduğu harita ve navigasyon özelliği ile ekiplerimiz gidecekleri bölgeye daha hızlı ulaşabilir duruma geldi. Böylece bu sistemin, dağıtım sektörünün ortak hedefi olan acil müdahale süresine de pozitif etkisi olmasını hedefliyoruz” dedi.

Acil durumlara müdahale süresi kısaldı

Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay ise projenin iki şirkete sunduğu faydalar hakkında şunları söyledi: “Bu proje ile saha ekiplerimizin acil müdahale, bakım, onarım, kazı kontrol ve acil kazı gibi işleri yapması oldukça hızlandı. Doğal gazla ilgili acil durumların yaşanması ve 187’ye çağrı gelmesi durumunda ekiplerimizin olaylara müdahale süresi kısaldı. Şebeke üzerindeki doğal gaz ekipmanlarına yapılan planlı bakım ve kontrol faaliyetleri daha çabuk yapılabilir hale geldi. Yine şebekeye yakın yerlerde kazı yapılıp yapılmadığı daha hızlı tespit edilirken bu kazıları denetleyen ekiplerimizin işleri kolaylaştı. Ayrıca hasar sonucu yer altındaki şebekeye ulaşılmasının gerekli olduğu durumlarda, kazı ekiplerimiz müdahalelerini daha hızlı gerçekleştirebilecek.”

Projenin iç tesisat ve tahakkuk süreçlerini kapsayan ikinci fazının 8 ay içinde tamamlanması bekleniyor.