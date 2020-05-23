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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:42:45 -
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, takibe aldığı F.B. (30) ve M.U'nun (26) evlerine baskın yaptı.

Yapılan aramada 30 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 4 payp ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B. tutuklandı, M.U.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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