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Gündem Bursa'daki silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı
Gündem

Bursa'daki silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri polis iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 05:48:00 -
Bursa'daki silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı

Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis memuru Ramazan Akyar, kavgaya müdahale ettiği sırada bacağından tabancayla vuruldu.

Olay yerine çok sayıda takviye polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Taraflardan birinin de tabancayla vurulduğu kavgada şüpheliler kaçtı.

Polis memuru Akyar ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı.

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