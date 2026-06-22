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Ekonomi Bursa'daki fabrikadan bölge başkanlığına: Bosch Türkiye ve Orta Doğu’da Karin Gilges dönemi
Ekonomi

Bursa'daki fabrikadan bölge başkanlığına: Bosch Türkiye ve Orta Doğu’da Karin Gilges dönemi

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Bursa'daki fabrikadan bölge başkanlığına: Bosch Türkiye ve Orta Doğu’da Karin Gilges dönemi

Bosch Grubu’nun Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi’ndeki liderlik koltuğunda bayrak değişimi yaşanıyor; başkanlık görevini 1 Temmuz 2026 itibarıyla Karin Gilges devralıyor.

Küresel pazar dinamiklerinin hızla değiştiği, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yatırımların öne çıktığı endüstri dünyasında, dev markaların bölgesel yönetim kadrolarındaki stratejik hamleleri yakından takip ediliyor. Özellikle üretim kapasitesi, genç istihdam gücü ve coğrafi konumuyla küresel tedarik zincirinde köprü görevi üstlenen bölgelerin yönetimi, uluslararası tecrübeye sahip liderlere emanet ediliyor. Teknoloji ve servis sağlayıcısı Bosch Grubu, küresel operasyonlarının en kritik merkezlerinden biri olan Türkiye ve Orta Doğu Başkanlığı koltuğunda önemli bir liderlik değişimine gidiyor. Yaklaşık beş yıldır bu sorumluluğu üstlenen Daniel Korioth’un emeklilik kararı almasıyla birlikte, 1 Temmuz 2026 itibarıyla başkanlık görevini grubun küresel kadrolarında 30 yılı aşkın kıdemi bulunan Karin Gilges devralıyor.

BURSA'DAKİ FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNDEN BÖLGESEL BAŞKANLIĞA UZANAN ULUSLARARASI KARİYER

Bosch bünyesinde otuz yılı geride bırakan Karin Gilges, bu süreçte Almanya ve Çin başta olmak üzere mobilite ile sanayi teknolojileri alanlarında üst düzey sorumluluklar üstlendi. Türkiye pazarına yabancı olmayan Gilges, geçmiş dönemde markanın Bursa'da yer alan Güç Çözümleri tesisinde Fabrika Müdürü olarak operasyonları yönetmişti. Son dört yıldır ise Bosch Hindistan’ın finanstan sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) olarak görev yapan deneyimli yönetici, 1 Temmuz itibarıyla başlayacağı yeni göreviyle ilgili olarak Türkiye’nin iki kıtayı bağlayan dinamik yapısına ve barındırdığı büyük potansiyellere dikkat çekti.

38 YILLIK BOSCH KARİYERİNİN ARDINDAN EMEKLİLİK

Şirketteki 38 yıllık çalışma hayatını Türkiye ve Orta Doğu Başkanı olarak noktalayan Daniel Korioth ise kariyeri boyunca Brezilya, Arjantin, İspanya, Almanya ve Macaristan gibi farklı coğrafyalarda üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye’deki son beş yıllık görev süresine değinen Korioth, yerel ekiplerin çalışma azminden ve kriz yönetimindeki esnekliğinden ilham aldığını belirterek tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Yüzyılı aşkın bir süredir Türkiye'de sanayi, mobilite ve dayanıklı tüketim kollarıyla faaliyet gösteren şirketin güncel finansal ve operasyonel büyüklük parametreleri şu sayısal verilerle şekilleniyor:

İstihdam ve ciro hacmi: 2025 finansal yılı kapanış verilerine göre Türkiye'de 18 binden fazla çalışanı bulunan marka, 5,2 milyar Euro toplam satış ve 2,7 milyar Euro konsolide satış hacmini yönetiyor.

Yatırım ve üretim üsleri: Son çeyrek asırda Türkiye pazarına 4,5 milyar Euro'nun üzerinde sermaye aktaran şirketin, sadece geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yatırım miktarı 139 milyon Euro seviyesine ulaştı. Markanın Kocaeli, Bursa, Manisa ve Tekirdağ illerinde üretim tesisleri bulunuyor.

İnovasyon bütçesi: Yaklaşık bin mühendisin istihdam edildiği tescilli 5 Ar-Ge ve 2 Tasarım Merkezi için 2025 yılında 68,5 milyon Euro tutarında harcama gerçekleştirildi.

Yeni dönemde Karin Gilges liderliğinde operasyonlarına devam edecek olan teknoloji devi, yetkin insan kaynağı ve Ar-Ge altyapısıyla bölgedeki akıllı üretim teknolojileri ile enerji çözümlerine yönelik yatırımlarını pekiştirmeyi amaçlıyor.

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