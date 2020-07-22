Bursa'daki cinayet davasının sanıkları yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cengiz B. ve Kadir B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Murat B, karantina koğuşunda bulunması sebebiyle duruşmaya katılmadı. Bazı tutuksuz sanıklarla taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen müşteki sanık K.A, babasının olaydan bir gün önce alacak verecek meselesi yüzünden darbedildiğini öne sürerek, "Özür dilemek için şahısların dükkanına gittik. Murat B. babama, 'Sen buraya ölmeye mi geldin?' dedi. İçeri doğru yürüdük, Kadir B. bizi görünce direk silahını çıkardı, babama doğru ateş etmeye başladı. Babam vurulup düştü, sonra bana yakın mesafeden ateş edip bacağımdan vurdu. Arkadan da silah sesleri duydum kim kime ateş etti bilmiyorum." diye konuştu.

Diğer müşteki sanık da kendisini Kadir B'nin vurduğunu öne sürdü.

Tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını, kendilerini savunduklarını belirterek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.