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Aktüel Bursa'daki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama çalışan kesimi kapsamıyor
Aktüel

Bursa'daki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama çalışan kesimi kapsamıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:21:23 -
Bursa'daki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama çalışan kesimi kapsamıyor

BURSA (AA) - Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının işveren ya da çalışanları kapsamadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun dün aldığı kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla dışarı çıkabileceği, bunun dışında kalan saatlerde sokağa çıkmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunun 17 Ağustos tarihli kararında, '65 yaş üstü vatandaşlarımızın halen bir iş yerinde aktif olarak çalıştıklarını (işveren/çalışan) belgelemek kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulması' hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda, 3 Kasım tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının 2. maddesinde yer alan, 17 Ağustos tarihli kararın 9. maddesinin yürürlükte olduğu ve uygulamanın devamı kararına istinaden, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir iş yerinde aktif olarak çalışan ya da işveren olduklarını belgelemek kaydıyla 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarında bir sakınca bulunmamaktadır."

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