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Aktüel Bursa'da zeytinliğe savrularak hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı
Aktüel

Bursa'da zeytinliğe savrularak hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:44:48 -
Bursa'da zeytinliğe savrularak hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'da yoldan çıkarak zeytinliğe savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sami Atar (35) idaresindeki 54 ABF 173 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Mahallesi Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp zeytin ağaçlarına çarptı. Araç, zeytinlikte yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Atar, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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