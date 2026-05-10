Bursa'da yürek yakan ölüm! İstifa eden genç astsubay sahil kenarında ölü bulundu!
Bursa’nın Karacabey ilçesinde gece saatlerinde babasından otomobilin anahtarını alarak evden ayrılan 26 yaşındaki Fatih Tosun'dan acı haber geldi. Van’da astsubay olarak görev yaparken 2 ay önce istifa edip memleketine döndüğü öğrenilen gençten haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarında korkunç bir manzarayla noktalandı.
Olay, Karacabey ilçesine bağlı Canbalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Tosun gece saatlerinde babasından otomobilin anahtarını alarak evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri katıldı. Ekipler, sabah saat 06.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi Ihlamur Parkı civarında yaptıkları aramada, Tosun’u Kurşunlu Sahili’nde su içerisinde hareketsiz halde buldu. Tosun’un cansız bedeni, polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)