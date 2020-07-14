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Bursa’da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bursa Çevre Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 04:20:00 -
Bursa’da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Bursa Çevre Otoyolu İstanbul-İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü devrildi. İzmir istikametinin tamamen trafiğe kapandığı kazada bir kişi can verirken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, aralarında çocuklarında olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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