Bursa'da yağış öncesi dere yataklarında kapsamlı temizlik seferberliği

Bursa’nın altyapı güvenliğini artırmak için yoğun bir mesai harcayan BUSKİ ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki akarsu yataklarını mercek altına aldı. Bu çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Mahallesi’nden geçen Karınca Deresi ile Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi sınırlarında bulunan İsmetiye Deresi'nde titiz bir temizlik operasyonu yürütülüyor. Dere yataklarında zamanla biriken çamur tabakaları, suyun akışını engelleyen yabani otlar ve çeşitli atıklar, iş makineleri ve uzman personel aracılığıyla arındırılıyor. Yürütülen bu faaliyetlerle suyun doğal akış rejiminin korunması ve yoğun yağışlarda oluşabilecek taşkın tehlikelerinin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Dere yataklarının temizlenmesinin hem güvenlik hem de mahalle estetiği açısından kritik olduğunu ifade eden Teferrüç Mahallesi Muhtarı Şükrü Taşçı, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mahalle halkının yaşam standartlarına sunulan bu katkıdan dolayı minnettar olduklarını belirten Taşçı, BUSKİ ekiplerine ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Çalışmaların, Bursa’nın diğer noktalarında da periyodik olarak devam edeceği öğrenildi.