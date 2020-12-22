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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:24:12 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bazı adreslere düzenledikleri baskınlarda Ö.A, M.C.İ, N.M, M.G, T.Ü. ve A.Ü'yü yakaladı.

Şüphelilere ait bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, vites kutusuna gizlenmiş 470 gram metamfetamin, 450 gram esrar, 250 uyuşturucu hap, 60 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, M.C.İ, N.M. ve M.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar T.Ü. ve A.Ü'nün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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