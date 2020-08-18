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Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:18:39 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Y.N, Y.N. ve Ö.D'nin üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, 3 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu ve 100 tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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