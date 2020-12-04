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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:12:21 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.E. A.E., T.E. ve E.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda 2 kilo 135 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

İ.E, A.E, T.E. ve E.D. emniyete getirildi.


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