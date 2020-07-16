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Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:31:21 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, C.Ö, D.K, A.E. ve K.E'yi yakaladı.

Zanlılara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 900 gram toz esrar ve 520 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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