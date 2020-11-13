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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Zanlılardan 5'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:42:07 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 900 gram metamfetamin, 450 gram sentetik kannabinoid, az miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 4 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda, H.Y, S.D, E.M, C.R, F.S, M.Ç, S.S, Y.K, M.E, Y.G, K.D. ve M.K. gözaltına alındı.

H.Y, S.D, E.M, C.R ve F.S, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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