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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:28:36 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların suç unsurlarıyla birlikte yakalanmalarına yönelik eş zamanlı ve drone destekli operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamındaki aramalarda, 300 gram metamfetamin, 120 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram esrar, bir miktar uyuşturucu tablet, yeşil reçeteye tabi bir miktar sentetik ecza tablet, 3 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 26 fişek, 1 ruhsatsız tüfek ile 20 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar N.Y, O.K, E.I, S.U, Y.Y, M.Ç, D.B, B.T, C.K. ve M.E.K. tutuklandı.

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