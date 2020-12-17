  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da tutuklanan şüpheliye kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Bursa'da tutuklanan şüpheliye kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:44:45 -
Bursa'da tutuklanan şüpheliye kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirildi

BURSA (AA) - Bursa'da 3 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesinin ardından, dün tutuklanan 2 şüpheliden biri adına kargoyla gönderilen yaklaşık 1 ton sahte alkol ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, kentte sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tutuklanan U.K. adına Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki bir kargo firmasına, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gönderi ulaştırıldığını tespit etti.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 1 ton sahte içki ele geçirerek piyasaya sürülmesini önledi.

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi Çekirge Devlet ve Bursa Şehir Hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39) ve Sümer Ç. (51) yaşamını yitirmişti. Şüpheliler E.O. ve U.K'nin dün tutuklanmasının ardından Tekirdağ'da M.H, Bursa'da da B.B. ve M.G. gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
Son seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 5 şirketten olay rakamlar
Siyaset

Son seçim anketi sonuçlarını açıkladı! 5 şirketten olay rakamlar

Gazeteci Ali Saydam, Türkiye siyasetine ilişkin yapılan son anketleri gündemine taşıdı. Saydam, 5 anket şirketinin sonuçlarını değerlendirdi..
2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'
Gündem

2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 2021 yılında Türkiye için çekirge uyarısı yaptı.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay