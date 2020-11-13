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Aktüel Bursa'da tüfekle vurulan pelikan tedavi altına alındı
Aktüel

Bursa'da tüfekle vurulan pelikan tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:58:14 -
Bursa'da tüfekle vurulan pelikan tedavi altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da avcılar tarafından tüfekle vurulduğu tahmin edilen pelikan tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Karacabey ilçesinde vatandaşlar, yol kenarında uçamayan yaralı bir pelikan fark etti.

Bunun üzerine hayvan, çevredekiler tarafından Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Merkezdeki veteriner hekimler, avcılar tarafından tüfekle vurulduğu tahmin edilen hayvana isabet eden saçmaları yaptıkları müdahaleyle çıkardı.

Takviye vitamin ve ilaç tedavisi de uygulanan pelikanın bir süre daha merkezde kaldıktan sonra doğal yaşama bırakılacağı öğrenildi.

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