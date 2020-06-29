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Aktüel

Bursa'da trafo binasına giren bir kişi elektrik akımına kapılıp öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-29 05:33:14 -
Bursa'da trafo binasına giren bir kişi elektrik akımına kapılıp öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde trafo binasına giren bir kişi, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

Duaçınarı Mahallesi Doğru Sokağı'ndaki trafonun elektrik akımının kesilmesi üzerine bölgeye sevk edilen elektrik dağıtım şirketi görevlileri, trafo binasının içerisindeki transformatörlerin yanında, hareketsiz yatan bir kişiyi buldu. Trafo binasının kilidinin zorlanarak açıldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Çalışma başlatan polis ekipleri ölen kişinin Mustafa Ç. olduğunu tespit etti.

Ne amaçla trafo binasına girdiği ve yalnız olup olmadığı araştırılan Mustafa Ç'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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