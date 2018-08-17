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Bursa'da trafik kazasında ağır yaralanan Büşra hayatını kaybetti

Bursa'da, araçtan fırlayarak ağır yaralanan 24 yaşındaki Büşra Yağız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2018 Cuma 15:07
Bursa'da trafik kazasında ağır yaralanan Büşra hayatını kaybetti

Bursa Yeniceköy Mahallesi'nde 4 gün önce meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Büşra Yağız idaresindeki 16 BTM 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. 

Savrulan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobilden fırlayan Yağız tarlalık alana uçtu. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu kritik olan genç kız Bursa'ya sevk edildi. Burada tedavi gören Büşra Yağız'dan 4 gün sonra acı haber geldi. Hastanede bu sabah hayatını kaybeden Yağız'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 15:07
  1. Bursa
  2. kaza
  3. Büşra Yağız

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