Bursa'da tır tankere çarptı! Sürücü feci şekilde can verdi!
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarpan tırın sürücüsü, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Yalova-Bursa kara yolunun Göl kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine, Yaşar Yüksel yönetimindeki otomotiv yedek parçası taşıyan tır arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Yüksel tırda sıkıştı. Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, sıkıştığı yerden çıkarttıkları Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.