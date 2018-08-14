Bursa'da terör operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
Bursa'da sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.14 Ağustos 2018 Salı 11:32
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve 24 Haziran seçimleri öncesi Bursa'da düzenlenen HDP mitinginde yasa dışı slogan attıkları belirlenenlerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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