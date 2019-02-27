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Bursa’da Tarım İstişare Kurulu oluşturuldu

Bursa Ticaret Borsası (BTB) tarım şehri Bursa’da tarımın daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması amacı ile “Tarım İstişare Kurulu” oluşturulmasına öncülük etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:59
Bursa’da Tarım İstişare Kurulu oluşturuldu

Bursa Ticaret Borsası (BTB) tarım şehri Bursa’da tarımın daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması amacı ile “Tarım İstişare Kurulu” oluşturulmasına öncülük etti.


Bursa`da tarım sektöründe yer alan tüm paydaşların bir araya geldiği toplantıya Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM AŞ. Genel Müdürü Fetullah Bingül, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Esra Uzun, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ünal, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanlığı İl Yöneticisi Mehmet Çakman, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı İl Başkan Yardımcısı Kahraman Atlı, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığı Tarım Komisyon Başkanı Tarkan Gani, İyi Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Koçak, Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Kamiloğlu, TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu adına Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş,Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Birlik Başkanı Osman Özkan, TARSİM Bursa Bölge Müdürü Oktay Çakıroğlu, Ziraat Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü adına Hasan İleri, Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Bölümü Başkan Yardımcısı Adnan Fatih Dağdelen, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Bolten, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Lale Yıldız, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, BEBKA- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı adına Serhat Karasungur ile BTB Meclis Başkan Vekili İsmail Aslım, BTB Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Özhan, BTB Başkan Danışmanı Can Aydoğan ve Genel Sekreter Fehmi Yıldız Katıldı.


Gerçekleştirilen toplantının başkanlığını yürüten BTB Meclis Başkan Vekili İsmail Aslım, Bursa Ticaret Borsası olarak Tarım İstişare Kurulu oluşturulmasındaki temel amaçlarının günümüzde stratejik öneme sahip olan gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde potansiyelini kanıtlamış olan Bursa`nın, tüm paydaşlarıyla birlikte, iş birliği içerisinde yaşanan sorunları tespit etmek ve çözüm odaklı öneriler belirleyerek karar aracılarına iletmek olduğunu söyledi.


Aslım, Bursa Tarım İstişare Kurulu`nun temel misyonunun “Bursa’da gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, ilgili sektörlerin gelişimine yönelik görüşler oluşturmak ve sektörlerin yaşadığı sorunları tespit ederek çözüm odaklı görüş ve öneriler oluşturmaktır. Yönetim Kurulu Başkanımız Özer Matlı`nın tarım ve hayvancılık sektörlerinin içinden gelen bir kişi olması, aynı zamanda Ticaret Borsalarını temsilen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olması, ilimizde gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin geliştirilmesi ve sorunlarına çözüm yolu aranmasının Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan TOBB seviyesinde gerçekleştirilmesinin Bursa ve Bölgemiz için büyük bir şans olduğunu” söyledi.


Aslım ayrıca Bursa Ticaret Borsası öncülüğünde oluşturulan kurulun, sorunları dile getiren değil sorunlara çözüm olacak bir kurul olduğuna vurgu yaptı.


Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ile Bursa Ticaret Borsası’nın yaptığı çalışmalar ve projelerinin anlatıldığı tanıtım sunumunun ardından, toplantıya katılan tüm kurum temsilcileri kurumlarının faaliyetleri hakkında genel bilgilendirmelerde bulundu.


Bursa Tarım İstişare Kurulu toplantısı sonunda alınan ortak kararla; kurula ait bilgi havuzunun oluşturularak kurumlar arası iletişimin daha da güçlendirilmesine, ilkeli ve kararlı bir şekilde şehrin tarım politikalarının birlikte planlanarak yürütülmesi kararı alındı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:59
  1. doğa

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