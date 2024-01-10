Bursa'da tarihi eser operasyonu

İznik'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 153 sikke ile 116 parça tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 153 sikke ile 116 parça tarihi obje ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucu İbrahim Y, Veysel G'yi gözaltına aldı. İbrahim Y.'nin evinde gerçekleştirilen aramada, Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 153 sikke ile aynı dönemlere ait 116 parça tarihi obje ele geçirildi. Veysel G.'nin evinde ise el dedektörü ile kurusıkı tabanca bulundu.

(İLKHA)