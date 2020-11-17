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Aktüel Bursa'da tarihi değeri bulunan 465 sikke ele geçirildi
Aktüel

Bursa'da tarihi değeri bulunan 465 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:57:28 -
Bursa'da tarihi değeri bulunan 465 sikke ele geçirildi

BURSA (AA) - Bursa'da bir iş yerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 465 sikke ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser varlıklarının korunması ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi kapsamında daha önceden takibe aldıkları Ü.T'nin Yıldırım ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerindeki aramalarda, Bizans İmparataroluğu ile Aksum Krallığı'na ait olduğu belirlenen 465 sikke ele geçirildi.

Sikkeleri muhafaza altına alan ekipler, şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlattı.

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