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Aktüel Bursa'da suç örgütü davasının sanıkları yargılanıyor
Aktüel

Bursa'da suç örgütü davasının sanıkları yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:42:42 -
Bursa'da suç örgütü davasının sanıkları yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'da "tefecilik" ve "silahla yaralama" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen ikisi tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hünkar Y. ve Mustafa D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıklar önceki beyanlarını tekrar etti.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık avukat H.K'nin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, zincirleme şekilde tefecilik"ve ana iddianamede yer alan bazı olaylar için nitelikli yağmaya teşebbüs, silahlı tehdit, mala zarar verme, silahla basit yaralama, öldürmeye teşebbüs, tehdit ve nitelikli tehdit, senedin yağması ve görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle Avukatlık Kanunu usulü gereği hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

İddia makamı ayrıca sanığın tutuklanmasını, sanık Hünkar Y'nin suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, ana iddianamede yer alan bazı olaylar için öldürmeye teşebbüs, nitelikli tehdit, senedin yağması suçlarından cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık İ.K'nin ise 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme, silahla kasten basit yaralama, sanık A.H'nin de suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ana iddianamede yer alan bir olay için silahlı suç örgütüne üye olma ve suç üstlenme suçlarından cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talebinde bulunuldu.

İddia makamı ayrıca, sanık K.G.K'nin suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ana iddianamede yer alan bazı olaylar için silahlı suç örgütüne üye olma, nitelikli tehdit, senedin yağması suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına ve tutuklanmasına, sanık M.Ç'nin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan cezalandırılmasına ve tutuklanmasına ilişkin karar verilmesini talep etti.

Sanık Mustafa D'nin suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ana iddianamede yer alan bazı olaylar için öldürmeye teşebbüs, silahlı suç örgütüne üye olma suçlarından cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına, sanık V.G'nin de suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, ana iddianamede yer alan bazı olaylar için nitelikli yağmaya teşebbüs, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, silahlı tehdit, mala zarar verme, silahla basit yaralama, silahlı suç örgütüne üye olma suçlarından cezalandırılmasına ve tutuklanmasına, sanık İ.Ç'nin ise 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından cezalandırılmasına, sanık S.Ö. ve S.D'nin ise beraatlerine karar verilmesini istendi.

Ana iddianamede yer alan diğer bazı suçlar için bazı sanıkların beraatini de isteyen savcı, sanıklardan Hünkar Y'nin kaldığı cezaevinden mahkemeye gönderdiği bir dilekçesinde belirttiği üzere soruşturma aşamasında sanık H.K'nin bürosuna gelip soruşturma ile ilgili bilgi vererek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden polis memurları hakkında da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sanıklardan Mustafa D. ve Hünkar Y'nin tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bursa'da 4 Ocak 2019'da şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne operasyon düzenlemiş, 9 kişi yakalamıştı. "Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, tehdit, suç üstlenme ve yağma" suçlarını işledikleri iddia edilen örgütün, müştekilerden 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

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