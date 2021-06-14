  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bursa'da sokaklar göle döndü
Husilerin bomba yüklü İHA'sı okul bahçesine düştü
Fransa Açık'ta Novak Djokovic şampiyon oldu
Hollanda Ukrayna'yı devirdi
Gündem Bursa'da sokaklar göle döndü
Gündem

Bursa'da sokaklar göle döndü

Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 02:34:00 -
Bursa'da sokaklar göle döndü

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Orhangazi ilçesinde bazı yollarda su birikintileri oluştu, evlerin bahçe kısımları su altında kaldı. Rögarların tıkanmasıyla birlikte bazı sokaklarda su birikintisi taşkınlara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri ise su birikintisiyle dolan sokaklarda zor anlar yaşadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay