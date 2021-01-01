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Aktüel Bursa'da sokak ortasında karısını pompala tüfekle ağır yaralayan şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da sokak ortasında karısını pompala tüfekle ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 02:42:14 -
Bursa'da sokak ortasında karısını pompala tüfekle ağır yaralayan şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, karısını pompalı tüfekle ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Arabayatağı Mahallesi 1. Tunç Sokak'ta Selma T'yi (25) pompalı tüfekle vurarak bacağından yaralayan Fahri T, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Fahri T, dün akşam saatlerinde tartıştığı karısı Selma T'ye pompalı tüfekle sokakta 7 el ateş etmiş, kadın bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralamıştı. Karısının başında tüfekle bekleyen Fahri T, polislerin geldiğini fark edince kaçmıştı. Selma T, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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