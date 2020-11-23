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Aktüel Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 330 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 330 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:46:35 -
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 330 kişiye para cezası kesildi

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 330 kişiye toplam 1 milyon 39 bin 120 lira ceza kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama saatleri süresince çok sayıda uygulama ve denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalarda sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları tespit edilen 330 kişiye toplam 1 milyon 39 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yine hafta sonu gerçekleştirilen maske denetimlerinde, kurallara uymayan 1772 kişiye 1 milyon 595 bin 800 lira ceza kesildi.

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