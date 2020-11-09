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Aktüel Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Aktüel

Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:56:18 -
Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir dinleme tesisinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir otomobille Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda bulunan Orhangazi Dinlenme Tesisleri'ne gelen Cihat A. (38) ile Özlem Ç. (34), henüz bilinmeyen nedenden tartışmaya başladı.

Bu sırada araçtan inen Özlem Ç, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Cihat A'yı yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Şüpheli kadın ise olay yerinde jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Özlem Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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