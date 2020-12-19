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Aktüel Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Aktüel

Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Kent genelindeki hastanelerde sahte içkiden 12 kişinin tedavisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:20:05 -
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

BURSA (AA) - Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Dün sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Mehmet S. yaşam mücadelesini kaybetti.

Daha önce Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39) ve Sümer Ç'nin (51) de hayatını kaybettiği kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Kent genelindeki hastanelerde alkolden zehirlenen 12 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Sahte içkilerin satışıyla ilgili şüpheliler E.O. ve U.K'nin ardından Tekirdağ'da yakalanan M.H. ile Bursa'da gözaltına alınan B.B. ve M.G. de tutuklanmıştı.

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