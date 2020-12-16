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Aktüel Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:54:01 -
Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlere ilişkin 2 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da, sahte içki kaynaklı 3 ölüm olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, sahte içki sattığı kişilerin ölümüne ve zehirlenmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan E.O. ve U.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Bursa'da dün ve önceki gün alkol aldıktan sonra fenalaşan M.İ. (59), F. N. (37), İ.Ç, B.E. (36), M.T. (51), E.A. (43), A.G (52), M.D. (58), M.Ö.K, R.H, G.M, F.D.Y. (49), T.M. (44) ve S.Ç. (51), Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırılmış, bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetmiş, 6'sı ağır 11 kişi de tedavi altına alınmıştı.

Polis, yaşanan ölüm olaylarının ardından E.O. ve U.K'yi gözaltına almıştı.




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