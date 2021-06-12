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Gündem

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bursa’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 22:01:00 -
Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Bursa'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez, Yıldırım ilçesi yağmur ve doluya teslim olurken, vatandaşlar sokaklarda ve pazarlarda kaçacak yer aradı. Zaman zaman hızını arttıran sağanak yağmur ve dolu cadde ve sokaklar kısa sürede göle çevirdi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, dükkân tenteleri ve saçaklarına saklandılar. Bazı bölgelerde dolu yağışının da etkili olduğu öğrenildi. Cumalıkızık Mahallesi'nde akan yağmur suyu adeta sel şeklinde yolları, çukur alanları kapladı. Bazı ev ve dükkanlar sular altında kaldı.

Ali Böcek isimli vatandaş, “Her sene burada sel oluyor. Selden dolayı eşyaları sürüklüyor. Bunun içinde hediyelik eşya ve meyveler var. Bundan dolayı çok mağduruz. Yollara her taraftan saçlar saçıldı. Ufak hediyelik tezgahlar var bizim burada selle birlikte suya karışarak sürüklendi. Dükkanları sular çok az bastı” dedi.

 

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