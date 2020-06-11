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Aktüel

Bursa'da sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:40:00 -
Bursa'da sağanak etkili oldu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde gün boyunca devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bazı otomobil ve işçi servisleri yolda kaldı. Ağaç İşleri Sanayisi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri ve vatandaşlar suyun tahliyesi için yoğun çaba sarf etti.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, hasat dönemi olan meyvelerin zarar görmediğini bildirdi.

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