Bursa'da parkta uyuşturucu alan 1 kişi öldü, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

​Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi Haşimişcan Bisaş parkında meydana geldi. Parkta gezinti yapanlar, yerde hareketsiz yatan iki kişiyi görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nihat M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bilinci kapalı olan arkadaşı Kenan G. ise ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nihat M.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çevre sakinleri Nihat M. ve Kenan G.'nin uyuşturucu kullandığını öne sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.