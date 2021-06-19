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Gündem Bursa'da paniğe neden olan olay! Özel elbiseli personeller numune aldı
Gündem

Bursa'da paniğe neden olan olay! Özel elbiseli personeller numune aldı

Bursa'da itfaiye ekiplerinin çöp yangınına müdahale sırasında suyla temas eden çuvallarda meydana gelen patlamayla birlikte çevreye yayılan yoğun koku, paniğe neden oldu. AFAD'ın inceleme yaptığı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 17:51:00 -
Bursa'da paniğe neden olan olay! Özel elbiseli personeller numune aldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bugün saat 00.30 sıralarında, Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesine çöp yangına giden ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Bu sırada çuval içindeki maddede patlamalar meydana geldi, çevreye koku yayıldı.

Durumu fark eden itfaiye ekipleri, AFAD’a haber verdi. Mahalleli de kötü koku nedeniyle büyük panik yaşadı. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, dışarı çıkan mahalleliyi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çuvalları Oruç K.'nin (38) atıp kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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