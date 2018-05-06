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Bursa'da otomobiller çarpıştı: 3 kişi öldü

Bursa’da 2 aracın çarpışması sonucu akrabalarının düğününden dönen 6 kişiden 3’ü hayatını kaybederken 3’ü ağır yaralandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:36
Bursa'da otomobiller çarpıştı: 3 kişi öldü

Olay, Bursa Orhaneli kara yolunda meydana geldi. Akrabalarının düğününden dönen 6 kişinin bulunduğu 16 ACZ 07 plakalı araca bir tırın çarpması sonucu otomobilde bulunan 6 kişiden Mustafa Koçan, Recep Altın, ve İsmail Acar hayatını kaybederken diğer 3 şahıs ise ağır yaralandı. Yaralılar Uludağ Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. İddiaya göre kazanın ardından paniğe kapılan tır şoförü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer vatandaşlar jandarma ve ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Düğünden köylerine dönen diğer akrabaları ise olay yerinde saatlerce bekleyerek hurdaya dönen araca bakarak gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemeler ardından cenazeler Bursa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 08:36
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