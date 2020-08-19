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Aktüel Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu arasında "maske arbedesi" güvenlik kamerasında
Aktüel

Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu arasında "maske arbedesi" güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:10:29 -
Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu arasında "maske arbedesi" güvenlik kamerasında

BURSA (AA) - Bursa'da belediyeye ait halk otobüsünün şoförü ile bir yolcu arasında maske takmama meselesinden çıkan arbede güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda 16 BOD 22 plakalı otobüsün şoförü İ.A, Gökdere istikametine seyir halindeyken özel bir hastane önünde durağa yanaştı. İ.A, bu sırada otobüse maskesi çenesinin altında binen S.Ö'yü (72) uyardı.

S.Ö, maskesini taktıktan sonra otobüs şoförü İ.A'yı kendisinin de maskeyi ağzı ve burnunu kapatacak şekilde kullanması yönünde ikaz etti.

Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce S.Ö, seyir halindeki otobüs şoförü İ.A'ya yumruk attı.

Otobüsün durmasıyla araya yolcular girince kavga sona erdi. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, S.Ö'yü gözaltına alarak ifade işlemi için polis merkezine götürdü.

Olay, aracın içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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