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Bursa'da orman yangını

Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

09 Ağustos 2019 Cuma 16:30
Bursa'da orman yangını

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi sınırları içindeki ormanlık alandan duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kısmı yangına karadan müdahaleye başladı.

Ayrıca, yangına müdahale için 5 söndürme helikopteri istendiği, bunlardan birinin havadan müdahaleye başladığı öğrenildi.



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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:30
  1. orman yangını
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