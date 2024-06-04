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Gündem Bursa'da orman yangını: 6 helikopter, 4 uçak müdahele ediyor
Gündem

Bursa'da orman yangını: 6 helikopter, 4 uçak müdahele ediyor

Yeniakit Publisher
2024-06-04 15:49:00 - 2024-06-04 16:12:27

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 4 uçak ve karadan da müdahale ediliyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildiğini, karadan da söndürme çalışmasının hummalı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

İHA muhabirine açıklama yapan Vali Demirtaş, bölgede hafif bir rüzgar olduğunu, hava sıcaklığının da mevsim normallerinin üzerinde olduğunu ifade ederek, "10 hava taşıtı yangına müdahale ediyor. Karadan da ekiplerimiz bölgede. 40 dekarlık bir alanda şu anda etkili. Çevirmeye çalışıyoruz" dedi.

Uludağ'ın güney batısında kalan Orhaneli Göktepe ve Topuk köyleri arasındaki çam ormanlarındaki yangın sonrası oluşan dumanların da Orhaneli ilçesine doğru etkili olduğu öğrenildi.

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