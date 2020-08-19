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Aktüel Bursa'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Aktüel

Bursa'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 21:59:06 -
Bursa'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur M. idaresindeki 16 AFR 861 plakalı motosiklet, Ahmet Akyollu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Onur M. ile arkasında bulunan Melike S, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Melike S'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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