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Bursa'da metroya yıldırım düştü! Ulaşım felç oldu

Sanayi şehrimiz Bursa'da, Bursaray Sırameşeler İstasyonu’ndaki katener hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle seferler bir süreliğine durdu.

18 Haziran 2019 Salı 19:04
Bursa'da metroya yıldırım düştü! Ulaşım felç oldu

Bursa'nın toplu taşıma araçlarının başında gelen Bursaray'a yıldırım düştü. Seferlerin durması sebebiyle istasyonlarda kalan binlerce yolcu Büyükşehir Belediyesinin alternatif olarak gönderdiği otobüslerle taşındı. Yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman zaman yolcular arasında da gerginlik yaşandı

Öğle saatlerinde Bursaray Sırameşeler İstasyonu’ndaki katener hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle seferler bir süreliğine durdu.

Bir süre sonra ulaşım Kültürpark-Nilüfer ile Kültürpark-Karaman İstasyonları arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından takviye olarak gönderilen otobüs aktarmaları ile sağlandı.

Öte yandan yapılan açıklamada "Kültürpark-Nilüfer İstasyonu ile Kültürpark-Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapılıyor.Kültürpark-Kestel, Karaman-Emek ve Nilüfer-Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı sorunsuz devam ediyor" denildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:04
  1. Karaman
  2. Bursaray
  3. yıldırım düşmesi
  4. şiddetli sağanak yağış
  5. ulaşımda aksamalar

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