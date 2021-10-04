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Gündem Bursa'da metamfetamin operasyonu
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Bursa'da metamfetamin operasyonu

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 10:03:00 -
Bursa'da metamfetamin operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen L.A'yı takibe alarak operasyon düzenledi.

Aracıyla seyir halindeyken önü kesilerek durdurulan şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının aracında ve ikametgahında narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 20 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

L.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon anı polis kamerasınca görüntülendi.

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