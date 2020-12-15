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Aktüel Bursa'da maske denetiminde polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı
Aktüel

Bursa'da maske denetiminde polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:42:44 -
Bursa'da maske denetiminde polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde, maske takmamakta direnerek mukavemette bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında denetim yaptı.

Ekipler, hafif raylı sistem BursaRay'ın Osmangazi İstasyonu çıkışında maskesi bulunmadığı görülen Gamze S'yi (20) uyardı.

Polisler, maske takmamakta direnen, kendilerine mukavemette bulunup hakaret eden kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezine götürülen Gamze S. hakkında "görevli memura mukavemet ve hakaret"ten yasal işlem başlatılarak, tedbirlere uymadığı gerekçesiyle para cezası verildi.

Kadın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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