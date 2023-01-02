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Yerel Bursa'da mantar paniği! Sosyal medya fenomeni de zehirlendi
Yerel

Bursa'da mantar paniği! Sosyal medya fenomeni de zehirlendi

Bursa'da 15 kişi mantar yedikten sonra zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların arasında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın olduğu da belirlendi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 09:39:00 -
Bursa'da mantar paniği! Sosyal medya fenomeni de zehirlendi

Bursa Osmangazi'de, önceki gün saat 23.00 sıralarında Murat Kösedağ, eşi ve 13 arkadaşı ile yemekte mantar yedi.

Yemekten bir süre sonra bazı kişiler mide bulantısı, üşüme ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Zehirlenen misafirler arasında çeşitli filmlerde de oyunculuk yapan sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ’ın da bulunduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince tedavi altına alınan 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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