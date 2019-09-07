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Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da eğitim alarak meslek edinen mahkumlar, 4 okulun boya, badana tadilat işlemlerini gerçekleştirdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:09
Bursa’da mahkumlar okulları yeniledi

Bursa’da eğitim alarak meslek edinen mahkumlar, 4 okulun boya, badana tadilat işlemlerini gerçekleştirdi. Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yalçın, "Bu projeyle herkes kazanıyor" dedi.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ‘’Hayatını Renkelendir Projesi’’ kapsamında, 14 Haziran-02 Eylül 2019 tarihleri arasında Selçukgazi İlkokulu, Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, Osmangazi Üftade İmam Hatip Ortaokulu ile Hacı Akkadın Tarman Ortaokulu’nun boya, badana ve tadilat işleri gerçekleştirildi.


Bursa Cumhuriyet Başsavcı VekiliHasan Yalçın proje ile herkesin kazandığını belirterek, "Bu projeyi iki aşamada değerlendiriyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün açtığı meslek edindirme kurslarını başarı ile tamamlayan hükümlüler MESYEB tarafından verilen sertifikaları ile nitelikli eleman olarak mezun oluyorlar. İş bulmaları daha da kolaylaşıyor. İkinci olarak, proje sosyal yönü ile de çok değerli. Kamu yararına ücretsiz çalışan hükümlüler okulları boyayarak yeni döneme hazırlıyorlar. Bu projede herkes kazanmış oluyor. Emeği geçen herkesi ve meslek edinen yükümlüleri tebrik diyorum’’ dedi.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce tedarik edilen boyalar ve denetimli serbestlik tedbiri verilerek kamu yararına ücretsiz çalışan hükümlüler, yaz tatili boyunca okulları pırıl pırıl yaptı. Okul yöneticileri de emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:09
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