SON DAKİKA
Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Yerel

Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
DHA
Bursa'da mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Mudanya-Altıntaş sahil yolunda gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapandı.

Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde saat 23.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan ağaç, toprak ve kaya parçaları yola düştü. Mudanya-Altıntaş sahil yolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

